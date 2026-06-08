В Чехове на заводе «Энергомаш — ЧЗЭМ» установили компрессор

Новую компрессорную установку смонтировали в одной из лабораторий завода «Энергомаш — ЧЗЭМ» в Чехове для проведения испытаний. Оборудование повысит точность тестирований и расширит возможности предприятия, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В лаборатории завода «Энергомаш — ЧЗЭМ» завершили монтаж современной компрессорной установки. Оборудование предназначено для проведения испытаний и позволит повысить точность и надежность тестирований, а также расширить спектр инженерных задач.

Установка отличается высокой производительностью и обеспечивает стабильное давление в широком диапазоне режимов. Она автоматизирует процессы, снижает влияние человеческого фактора и повышает повторяемость результатов. Кроме того, оборудование оснащено расширенными диагностическими функциями для фиксации и анализа параметров в реальном времени и отличается энергоэффективностью, что позволяет оптимизировать потребление ресурсов при сохранении высокой мощности.

Внедрение техники соответствует стратегии модернизации предприятия. Она направлена на укрепление позиций ЧЗЭМ как одного из лидеров по производству трубопроводной арматуры высокого давления для атомной и тепловой энергетики, а также нефтегазовой и химической отраслей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.