В Бурятии закроют 70% алкомаркетов из-за «сухого закона»

В Бурятии недавно был введен «сухой закон», из-за которого в ближайшее время в регионе закроют 70% алкомаркетов, сообщает Mash .

Согласно новым правилам, алкоголь в Бурятии теперь будет продаваться только с 11:00 до 20:00. Кроме того, в многоквартирных домах и вовсе стало запрещено торговать спиртным.

Из-за изменений большая часть алкомаркетов собралась покинуть регион. Из республики до весны уйдут 70% магазинов по продаже спиртного.

Такие известные сети, как «Бристоль» и «Красное&Белое» уже объявили о закрытии своих точек. Они распродают свой ассортимент.

На фоне происходящего в Бурятии стало набирать так называемое алкотакси. На нем заказчику доставляют горячительные напитки за 400 рублей. При этом там устраивают акции по продаже пива.

Ранее стало известно, что в Вологодской области закроются «Бристоль», «Красное&белое» из-за новых ограничений на продажу алкоголя. Они вступают в силу с 1 марта.