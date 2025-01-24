В Вологодской области закроются «Бристоль», «Красное&белое» из-за нового закона

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В Вологодской области алкоголь разрешат продавать только два часа в день

В Вологодской области сети алкомаркетов «Бристоль» и «Красное & белое» начали закрывать свои магазины из-за предстоящих строгих ограничений на продажу алкоголя. С 1 марта в регионе вступает в силу закон, который разрешит продажу спиртного всего на два часа в день — с 12:00 до 14:00, сообщает «Бриф24» .

Как сообщает издание «Ведомости», на бывших площадях этих ритейлеров уже размещают объявления о сдаче в аренду. Представители сетей пока не комментируют ситуацию.

Губернатор Георгий Филимонов отметил, что данные меры направлены против крупных сетей, и призваны помочь ликвидировать демографический кризис и уменьшить уровень потребления алкоголя.

В то же время конкуренты, такие как X5 Group и «Ашан ритейл Россия», не собираются сокращать ассортимент алкогольной продукции, намереваясь действовать в рамках нового законодательства.

Эксперты прогнозируют, что такие ограничения способны существенно изменить алкогольный рынок и повлиять на поведение покупателей в регионе.