В Британии назвал страну, где ожидается самый большой прирост богачей

В ближайшие несколько лет Индия может стать страной с наибольшим числом сверхбогатых жителей в мире. По итогам прошлого года численность сверхбогатого населения Индии выросла до 13 263 человек (+6,1%), сообщает РБК .

По данным лондонской консалтинговой компании Knight Frank, уже к 2028 году ожидается что число индийцев с чистым капиталом не менее 30 млн долларов (UHNWI) вырастет на 50,1%. Так, Индия станет страной с самым быстрым ростом числа сверхбогатых в мире.

Президента компании по управлению активами Nuvama Private Алок Сайгал отметил, что около 30% инвестиций индийских UHNWI направляется в элитную недвижимость по всему миру. Сегодня офшор стал значимой и актуальной темой для индийцев, поэтому они перемещают часть активов за границу, стремясь к глобальному охвату.

В среднем сверхбогатые индийцы владеет более чем 2 домами, а около 12% сверхбогатых людей Индии планируют купить новый дом в 2024 году. Сегодня Дубай является фаворитом для покупки зарубежной недвижимости у индийцев. Именно гражданам Индии принадлежит около 20% «офшорного пирога» недвижимости Дубая. Элитное жилье сдается в аренду или приобретается с целью перепродажи.

Ранее стало известно, что известный американский инвестор Уоррен Баффетт продал почти 50% своего пакета акций Apple. При этом оставшийся пакет ценных бумаг холдинга Berkshire Hathaway оценивается в 84,2 млрд долларов.