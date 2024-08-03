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Уоррен Баффетт продал почти 50% своего пакета акций Apple

Во II квартале текущего года холдинг Berkshire Hathaway американского миллиардера Уоррена Баффетта продал 49% своих акций корпорации Apple. При этом оставшийся пакет ценных бумаг оценивается в 84,2 млрд долларов, сообщает РБК .

Как пишет американская газета Wall Street Journal, в апреле–июне Berkshire Hathaway продала акций на общую сумму 75,5 млрд долларов, увеличив свой денежный запас до рекордных 276,94 млрд долларов.

Из материала следует, что действия финансового холдинга указывают на сложностях Баффета при поиске наиболее выгодных инвестиций.

Состояние Уоррена Баффетта оценивается 134,6 млрд долларов, инвестор занимает седьмую строчку в рейтинге богатейших людей мира.

Ранее стала известна дата долгожданной презентации новой серии iPhone 16. Предположительно, мероприятие состоится через неделю после празднования Дня труда в США.