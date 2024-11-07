В ближайшие годы в Подмосковье планируют увеличить объем инвестиций в основной капитал

В Московской областной думе состоялись публичные слушания по проекту бюджета Подмосковья на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«У нас три ключевых целевых ориентира: увеличение объема инвестиций, создание новых рабочих мест для жителей и пополнение бюджета налогами. В этом году мы планируем достичь показателя роста объема инвестиций в основной капитал в размере 1,7 трлн рублей. К 2027 планируем достичь показателя в 2,4 трлн рублей, а к 2030 году мы стремимся увеличить этот объем до 3,5 трлн рублей», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампредседателя отметила, что основными источниками дохода бюджета Московской области традиционно являются налоги от бизнеса, предпринимательства и промышленности. Эти средства позволяют реализовывать важные социальные программы для жителей региона. Поэтому задача на ближайшие годы — увеличить объем инвестиций в основной капитал.

В первом полугодии 2024 года объем инвестиций в основной капитал Московской области превысил 635 млрд рублей. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года инвестиции в основной капитал региона составили 575 млрд рублей.

Московская область одна из первых в России внедрила все пять элементов регионального инвестиционного стандарта и сегодня постоянно работает над совершенствованием механизмов работы органов государственной власти с инвесторами.

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами. За 10 лет внутренний региональный продукт (ВРП) вырос в 2,8 раза, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.