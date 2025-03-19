В «БКС Мир инвестиций» ухудшили взгляд на акции «Газпрома» до «негативного»

Прогноз цены на акцию «Газпрома» сохраняется на уровне 190 руб. за бумагу на временном промежутке один год. При этом взгляд ухудшается до «негативного» из-за опережающего роста акций в 2025 году, сообщил РИАМО аналитик «БКС Мир инвестиций» Булат Мударисов.

Эксперт рассказал о том, что целевая цена акций «Газпрома» остается на уровне 190 руб. за бумагу, если брать в расчет горизонт планирования в 12 месяцев. Такие расчеты базируются на прогнозах по ключевым показателям компании.

Одновременно аналитик констатировал ухудшение взгляда до «негативного» на фоне резкого роста акций в последние два месяца. Подобный взрывной рост не был подкреплен никакими фундаментальными факторами, подчеркнул Мударисов.

Среди ключевых рисков для компании было названо желание Евросоюза окончательно отказаться от покупки российского газа с 2027 года. До тех пор, пока отношения РФ и ЕС переживают серьезный кризис, возобновление потребления газа из России маловероятно.