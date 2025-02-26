В Балашихе запустят производство нефтегазового оборудования

Новое производство оборудования для строительства и обслуживания нефтегазовых скважин готовится к запуску в индустриальном парке «Соболиха» в Балашихе. Открытие запланировано на март 2025 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Предприятие будет выпускать широкий ассортимент продукции, включая внутрискважинное оборудование, бурильные, обсадные и насосно-компрессорные трубы.

«В рамках проекта развития импортозамещения компания приобрела земельный участок площадью 5 тыс. кв. метров в индустриальном парке «Соболиха». Инвестиции в проект составили более 150 млн рублей. На начальном этапе будет создано около 15 новых рабочих мест, с последующим увеличением при наращивании мощностей», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Этот проект имеет важное значение для Балашихи, так как способствует развитию промышленного потенциала городского округа и созданию новых рабочих мест. Открытие нового производства позволит Балашихе укрепить свои позиции как одного из ведущих промышленных центров Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.