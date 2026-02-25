В Балашихе провели хоккейный праздник проекта «Красная Машина ДВОР»

сегодня в 14:06

Хоккейный праздник проекта «Красная Машина ДВОР» прошел 22 февраля 2026 года в Пестовском парке Балашихи и объединил детей, родителей и старшее поколение. Участники посетили мастер-класс и сыграли в «Матче поколений», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Спортивное мероприятие организовали при поддержке губернатора Московской области, министерства благоустройства региона и при участии движения детей и молодежи «Движение первых». Праздник приурочили ко Дню защитника Отечества.

Главный тренер сборной «Россия 25», основатель академии «Красная Машина Юниор» Роман Ротенберг провел для участников проекта мастер-класс. Юные хоккеисты отработали катание, повороты, владение клюшкой и игровые элементы.

Почетным гостем стал олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира и почетный гражданин Балашихи Юрий Ляпкин. Мероприятие также поддержал заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков.

Перед «Матчем поколений» участники и болельщики исполнили гимн России. На лед вышли команды, в которых вместе сыграли сыновья, отцы и дедушки. Проект «Красная Машина ДВОР» продолжит работу в Подмосковье, развивая дворовый хоккей и создавая условия для регулярных занятий спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.