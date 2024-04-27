В Америке впервые за 2024 год обанкротился банк

Власти США взяли под контроль обанкротившийся Republic First Bank и закрыли его

Власти США установили контроль над банком Republic First Bank, закрыли его и назначили преемником Федеральную корпорацию по страхованию вкладов (FDIC). Это стало первым крахом кредитной организации в стране за нынешний год, сообщает РИА Новости.

Для того, чтобы защитить вкладчиков, FDIC достигла соглашения с другой кредитной организацией — Fulton Bank. Она примет большую часть депозитов и приобретет активы рухнувшего банка.

Филиалы Republic Bank в Нью-Джерси, Пенсильвании и Нью-Йорке вновь начнут работать как филиалы Fulton Bank в субботу или в понедельник в обычные часы.

Падение Republic Bank стало первым случаем краха банков в Штатах в этом году. Предыдущий крах случился в ноябре 2023 года, тогда сообщали о падении Citizens Bank в Айове.