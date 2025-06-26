сегодня в 13:14

В Африке начался кризис из-за китайского спроса на ослов

Высокий спрос Китая на ослиные шкуры, используемые в косметической отрасли, спровоцировал серьезный кризис в африканских странах. Китайским компаниям необходимо примерно 5 млн ослиных шкур каждый год для производства желатина, применяемого в индустрии красоты, со ссылкой на The Guardian сообщает «МК в Санкт-Петербурге».

Главная сложность заключается в том, что ослов трудно разводить в больших количествах. Желатин получают путем длительной обработки шкур, что исключает их повторное использование. Это приводит к постоянной потребности в новых животных.

Ситуацию осложняет активность преступных групп, которые занимаются кражами ослов. По данным экспертов, до 70% экспортируемых шкур добыто нелегально.

Для местного населения потеря ослов означает утрату важного источника заработка. Цены на этих животных резко подскочили, а возможность сдавать их в аренду практически исчезла.