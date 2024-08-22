В Африке добыли один из крупнейших в мире алмазов

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Крупнейший в мире алмаз весом 2492 карата добыла компания Lucara в Ботсване

Канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corp нашла один из крупнейших в мире алмазов весом 2492 карата. Ранее самый крупный необработанный камень весом 3106 карата был обнаружен в ЮАР в 1905 году, сообщает РИА Новости .

«Алмаз найден на алмазном руднике Карове на северо-востоке Ботсваны», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Независимое государство на юге африканского континента является одним из крупнейших мировых производителей алмазов. Драгоценные камни — основной источник дохода республики.

Ранее стало известно, что Россия сокращает экспорт алмазов из-за санкций и слабого мирового спроса. По итогам прошлого года экспорт необработанных российских алмазов снизился на 12% — до 32,4 млн карат. Ключевым покупателем алмазов из РФ является Индия.