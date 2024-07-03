Россия сокращает экспорт алмазов из-за санкций и слабого мирового спроса

По итогам прошлого года экспорт необработанных российских алмазов снизился на 12% — до 32,4 млн карат. Также упала стоимость поставок — на 7,7% — до 3,7 млрд долларов, сообщает «Коммерсант» .

Согласно данным Кимберлийского процесса, на 11% снизилась и добыча алмазов — 37,3 млн карат. Экспорт сокращался и в 2022 году — на 24%, но при этом на 7% выросла добыча.

В 2023 году экспорт алмазов сократили и другие крупные производители. Снизились поставки из Ботсваны — на 24%, из Канады — на 5%, из Конго — на 28%. Отгрузки из Израиля упали на 36%, а из ЕС — на 29%.

Ключевым покупателем алмазов из России является Индия. В прошлом году страна сократила импорт на 11%. Эксперты отмечают, что добыча российских драгоценных камней осложняется санкциями. С 1 сентября вступает в силу запрет на импорт часов и ювелирных изделий, которые содержат бриллианты из РФ.

При этом по итогам первого месяца весны Индия нарастила закупки российских алмазов до 728 тыс. карат, что в 2,3 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Также Нью-Дели нарастил ввоз драгоценных камней из Канады, Китая и Гонконга.