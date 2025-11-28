В 2026 году на ремонт гидротехнических сооружений новых регионов выделят 1,2 млрд рублей

На ремонт гидротехнических сооружений в новых регионах из федерального бюджета в 2026 году будет направлено 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов на III Всероссийской научно-практической конференции по реабилитации естественных экосистем Донбасса и Новороссии «Докучаевская Конференция».

Открыл пленарное заседание председатель Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

«Сейчас в нашем распоряжении имеются все необходимые институты, компетенции и, что немаловажно, твердая уверенность в успехе. Мы оказываем новым регионам всестороннюю поддержку на пути к устойчивому развитию. Это — наша земля, и наша общая задача — создать здесь условия для достойной жизни. Убежден, что, опираясь на опыт и единство, мы успешно справимся со всеми стоящими перед нами вызовами», — отметил Дмитрий Кобылкин.

В свою очередь, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов подчеркнул: и министерство, и все подведомственные учреждения делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки минимизировать ущерб, нанесенный экологии новых регионов. Он добавил, что за три года Росводресурсы проделали большую работу по решению водных проблем всех четырех субъектов, и многое еще предстоит сделать.

«На защиту населения от негативного воздействия вод и восстановления водных объектов до 2030 года запланированы мероприятия по расчистке 213 километров русел рек. Это 15 процентов от всего объема по России», — уточнил он.

Говоря о деятельности Росводресурсов в новых регионах, Дмитрий Кириллов сообщил, что в текущем году, как и ранее, на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей агентство продолжает решать важнейшие стратегические задачи, связанные с обеспечением надежного водоснабжения населения и промышленности. Это — скорейшая интеграция новых регионов в водохозяйственный комплекс Российской Федерации, актуализация схемы комплексного использования и охраны водных объектов Дона и Днепра, определение фактического и планового водопотребления в новых регионах, определение вододефицитных районов.

«В целом, в рамках программы социально-экономического развития новых регионов в ремонт гидротехнических сооружений, расчистку русел рек с 2023 года вложено уже порядка 1,5 миллиарда рублей. План по принятому бюджету на 2026–2028 годы — это 2,3 миллиардов рублей, в том числе на 2026 год — 1,2 миллиарда», — сказал руководитель агентства.