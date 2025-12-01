В 2025 году подмосковный производитель премиальных лифтов увеличил продажи на 7%

Спрос на премиальные модели лифтов компании «Серпуховский лифтостроительный завод» («СЛЗ», входит в ГК «Садовое кольцо») вырос на 7% за 11 месяцев этого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В структуре заключенных договоров 2025 года на 7% увеличилась доля коммерческих заказчиков, то есть клиентов со стороны застройщиков. Кроме этого, увеличилось количество лифтов, поставляемых в социальные объекты: детские сады, школы и больницы, которые возводятся девелоперам внутри возводимых жилых комплексов», — рассказал заместитель генерального директора СЛЗ по развитию Дмитрий Захаров.

На СЛЗ отмечают, что изменение спроса в пользу более дорогих моделей лифтов связано с изменением рынка жилья. В современных условиях рынок уходит от дешевых решений, работая над улучшением качества продукта, и места общего пользования, включая лифты, становятся конкурентным преимуществом для застройщиков.

Подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Воробьев.