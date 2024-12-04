В 2025 году доля наличных денег у населения сократится еще больше

В следующем году доля наличных средств у россиян будет сокращаться под влиянием нескольких важных причин, сообщил РИАМО частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.

Во-первых, повышается финансовая грамотность населения, а хранить большую часть средств на счетах (депозитных, накопительных) крайне выгодно за счет кэшбеков за покупки. Во-вторых, растет доступность сберегательных и инвестиционных механизмов.

«Сейчас, чтобы открыть вклад, не обязательно идти в офис и оформлять договор у операциониста, достаточно воспользоваться приложением. Радует и само обилие инструментов. Карты, которые привезут к вам домой, виртуальные карты, разные типы счетов, дополнительные сервисы вроде копилок на разные цели и подсчет расходов и доходов — все эти вещи делают жизнь удобнее, а финансовую жизнь — прозрачнее», — отмечает эксперт.

В-третьих, дело не только в беспрецедентно высоких ставках, под которые массово несут деньги в банки, но и в росте доверия финрегулятору и финансовым организациям, считает эксперт. Ощущение защищенности подкрепляет институт страхования вкладов (АСВ), добавляет он.

О том, что доля наличных средств россиян в сбережениях достигла минимума за шесть лет, рассказал 4 декабря президент — председатель правления ВТБ Георгий Горшков на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».