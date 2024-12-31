В 2024 году россияне купили 27 млн смартфонов на сумму 652 млрд рублей
С января по ноябрь 2024 года жители России купили 27 млн смартфонов. Они потратили на эту категорию товаров 652 млрд рублей, что на 11% больше, чем в то же время в 2023 году, сообщает РИА Новости.
Чаще всего в России покупали устройства от Xiaomi. На рынке РФ доля компании равна 21%.
Большую часть средств из 652 млрд жители России потратили на покупку iPhone.
При этом ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазик сказал, что продажи смартфонов в 2024 году снизятся на 10,8% по сравнению с 2023 году. Тогда реализовали 32,5 млн устройств.