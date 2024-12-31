В 2024 году россияне купили 27 млн смартфонов на сумму 652 млрд рублей Экономика сегодня в 07:46

С января по ноябрь 2024 года жители России купили 27 млн смартфонов. Они потратили на эту категорию товаров 652 млрд рублей, что на 11% больше, чем в то же время в 2023 году, сообщает РИА Новости.