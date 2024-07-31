В 2024 году Россия закупила на 28% меньше товаров в Турции, чем в 2023

РБК: торговля России с Турцией в первые полгода 2024 года упала на 28%

За первые шесть месяцев 2024 года экспорт различной продукции из Турции в Россию снизился на 28% до 4,16 млрд долларов. В 2023 году за тот же период сумма была выше — 5,8 млрд, рассказало РБК .

В июне 2024 года Анкара продала Москве товаров на 670 млн долларов, что на 30% ниже, чем в том же месяце в 2023 году (956 млн долларов). Одна из возможных причин снижения объемов торговли — перебои с отправкой платежей из РФ в Турцию.

Они появились после указа американского президента от декабря 2023 года. В результате него США могут ввести санкции против организаций, которые торгуют с российскими компаниями, в адрес которых ввели ограничения.

Несмотря на это, уровень экспорта между Москвой и Анкарой остается исторически высоким. По сравнению с первыми шестью месяцами 2021 года, торговля между странами выросла в полтора раза.

Ранее сообщалось, что Китай и Россия могут нарастить товарооборот до 250 млрд долларов в 2024 году. У обеих стран есть такая финансовая и техническая возможности.