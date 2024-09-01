В 2024 году экономика России вырастет в 4 раза больше, чем у стран G7

РИА Новости: экономика РФ в 2024 году выросла в 4 раза больше, чем у стран G7

Экономика РФ в 2024 году вырастет на 3,8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подведенные подсчеты.

Российская экономика вырастет в четыре раза сильнее, чем в среднем у государств, которые входят в «Большую семерку». Например, у США этот показатель по итогам 2024 года увеличится на 2,1%.

У Германии экономика вырастет на 0,3%. Во Франции, Великобритании и Канаде — на 1%. В Италии и Японии показатель увеличится на 0,8%.

Ранее ЦБ РФ ужесточил кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Регулятор идет на такой шаг, чтобы замедлить перегретую экономику.