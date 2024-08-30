ЦБ ужесточил кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой

Банк России ужесточил ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Также регулятор с 1 ноября повысил лимиты по нецелевым потребительским кредитам, сообщает ТАСС .

В пресс-службе регулятора отметили, что большая часть необеспеченных потребительских кредитов приходится на тех заемщиков, которые платят больше 50% своего дохода. Также все больше расширяется практика по предоставлению кредитов под залог транспорта. Их доля во втором квартале этого года превысила 3%.

По мнению ЦБ, переход к подобной структуре поможет снизить риски для банков и МФО, в том числе риски уменьшатся и для заемщиков. В ноябре этого года регулятор примет решения о макропруденциальных лимитах на I квартал 2025 года.

Ранее зампред правления, начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин заявил, что комментарии Банка России относительно возможности дальнейшего повышения ключевой ставки направлены на ужесточение финансовых условий с целью замедления перегретой экономики. Он считает, что к прогнозам о повышении ставки до 22% нужно относиться с осторожностью.