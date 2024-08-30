Эксперт Лушин: борьба ЦБ с инфляцией входит в решающую «горячую» фазу

По его словам, к прогнозам Банка России относительно повышения ключевой ставки до 22% следует относиться достаточно осторожно в том плане, что ЦБ довольно оперативно пересматривает их в последние годы ввиду резких изменений внутренних и внешних условий. Кроме того, такие прогнозы можно рассматривать как очередную попытку сдержать излишний оптимизм по поводу быстрого снижения ключевой ставки (по аналогии с предыдущими циклами ужесточения ДКП).

Для регулятора важна трансмиссия этой жесткой денежно-кредитной политики на экономические процессы, в том числе корпоративного кредитования, розничного спроса. Своими комментариями по сдвигу кривой движения ключевой ставки на более дальний срок Банк России старается снизить скорость роста экономики, ужесточить финансовые условия, чтобы перегретая экономика начала плавное замедление темпов роста, не сойдя с нормальной траектории долгосрочного роста в пике, пояснил Лушин.

«Мы по-прежнему предпочитаем на долговом рынке высококачественные корпоративные облигации, не ожидая снижения ключевой ставки в обозримом будущем — борьба ЦБ с инфляцией входит в решающую „горячую“ фазу», — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что ЦБ допускает повышение ключевой ставки до 22% в 2025 году при определенных условиях.