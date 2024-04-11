В 2023 году рост активов российской финсистемы увеличился на 28%

ЦБ РФ сообщил о росте активов российской финансовой системы в 2023 году

Центральный Банк России сообщил, что по итогам 2023 года, с учетом основного вклада со стороны банков, активы российской финансовой системы выросли на 28%, сообщила пресс-служба регулятора в Telegram .

Основной вклад в увеличение активов традиционно вложили банки, за ними следуют брокерские активы и ПИФ. Вместе с тем продолжала расти доли юаня, а вот доллар США и евро в активах и пассивах банков снижались.

В прошлом году россияне, несмотря на сложную экономическую обстановку в стране и мире, снова начали вносить средства на брокерские счета и пользовались коллективными инвестициями.

По данным ЦБ РФ, в августе 2023 года жители страны начали активнее всего пополнять вклады. Специалисты считают достигнутые показатели рекордными.