В 14 торговых сетях проверят обоснованность цен на хлеб, мясо и молоко

Будут проанализированы цены, установленные на хлебобулочные изделия, молочную и мясную продукцию, овощи из «борщевого» набора.

Торговые сети должны предоставить ФАС данные по ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен. Кроме того, они должны указать, сколько такой продукции было закуплено и реализовано с 1 января по 31 августа текущего года.

Также антимонопольная служба затребовала у сетей информацию о структуре розничных цен по каждому товару. Еще они обязаны озвучить все факторы, которые повлияли на разницу между отпускной ценой производителя на товар и его розничной ценой (в т. ч. в разных регионах РФ).

Таким образом ФАС проанализирует обоснованность розничных цен на вышеуказанные товары. Если цены будут необоснованно завышены, то ведомство примет меры антимонопольного реагирования.