Уволить нельзя оставить: юрист рассказал о правах женщин в декрете

Юрист Илья Русяев заявил, что закон запрещает увольнение по инициативе работодателя женщин в отпуске по беременности и родам, сообщает NEWS.ru .

«В России под декретным отпуском часто подразумевают сразу два периода — отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком до трех лет. В обоих случаях действует особая защита от увольнения по инициативе работодателя. Закон допускает прерывание трудового договора в это время лишь в исключительных ситуациях», — сказала эксперт.

По его словам, главные из этих причин — это ликвидация организации или прекращение деятельности индивидуального предпринимателя, которым является работодатель. Срочный договор можно разорвать по истечении его срока, но и в этом случае действует правило о продлении до конца беременности.

Если в период декрета сотрудницу все же уволили, работодатель обязан предложить ей временный перевод или аналогичную позицию.