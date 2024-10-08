Увеличение средней пенсии по старости в России в 2025 году: что означает

Информация о том, что средняя пенсия по старости в России увеличится до 24,1 тысячи рублей , отражает продолжающиеся корректировки пенсионной системы правительством в первую очередь под влиянием инфляции и демографических изменений, заявила РИАМО замдиректора института экономики и финансов ГУУ Валерия Иванова.

По ее словам, средняя пенсия рассчитывается на основе широкого спектра пенсий, получаемых пенсионерами, охватывающих различные категории, такие как страховые пенсии по старости, социальные пенсии и пенсии по инвалидности. Эта цифра представляет собой среднее значение, а не сумму, получаемую всеми пенсионерами, подчеркнула эксперт.

Пенсии в России рассчитываются с использованием балльной системы, при которой физические лица накапливают баллы на основе своего трудового стажа и взносов в пенсионный фонд. Общая сумма пенсии определяется путем умножения количества баллов на фиксированное значение, присваиваемое каждому баллу, плюс базовая выплата, напомнила Иванова.

«Запланированное повышение также является реакцией на тенденции инфляции. Например, пенсии выросли на 7,6% в 2023 году, превысив годовой уровень инфляции примерно в 5,9%. Эта корректировка направлена на поддержание или повышение покупательной способности пенсионеров», — отметила эксперт.

Число пенсионеров сокращается: в начале 2024 года пенсии получали около 41,1 миллиона человек, что меньше, чем в предыдущие годы. Это сокращение может повлиять на будущие пенсионные выплаты и финансирование.

«Хотя средняя пенсия может показаться значительной, ее следует соотносить со стоимостью жизни и уровнем бедности в России. Многие пенсионеры по-прежнему испытывают финансовые трудности, несмотря на это номинальное повышение. Таким образом, хотя средняя пенсия по старости в России должна значительно вырасти, она отражает сложное взаимодействие индивидуальных взносов, корректировок государственной политики и экономических условий, влияющих на реальный уровень жизни пенсионеров», — резюмировала Иванова.