Устойчивый спрос: экспорт российского шоколада за полгода вырос на 12%

Экспорт российского шоколада за полгода вырос на 12% и достиг 385 млн долларов

Экспорт российского шоколада в январе–июне 2025 года увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 385 млн долларов, сообщает «Царьград» .

Федеральный центр развития экспорта продукции АПК подвел итоги экспорта шоколадной продукции за первые шесть месяцев 2025 года. За этот период объем поставок достиг 97 тыс. тонн, что на 12% больше, чем годом ранее.

Казахстан сохранил статус крупнейшего импортера российского шоколада. За полгода в эту страну было поставлено продукции на сумму свыше 113 млн долларов, что на 21% больше, чем в январе–июне 2024 года. В тройку основных категорий российского экспорта в Казахстан также вошли сахар и мучные кондитерские изделия.

Беларусь заняла второе место по объему закупок, импортировав шоколад на 74 млн долларов. В пятерку ведущих покупателей также вошли Узбекистан, Азербайджан и Кыргызстан.

Руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин отметил, что Россия уже входит в топ‑15 мировых экспортеров шоколада.

«Бренды отечественных кондитеров пользуются устойчивым спросом в соседних странах и занимают важное место на полках. Одновременно российский шоколад набирает популярность и на рынках стран дальнего зарубежья», — сообщил Ильюшин.

По итогам 2024 года экспорт шоколадных изделий из России вырос на 8% и приблизился к 850 млн долларов. Эксперты прогнозируют, что при сохранении текущих темпов роста объем экспорта к 2030 году может превысить 1,6 млрд долларов.