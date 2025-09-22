Устойчивый спрос: экспорт российского шоколада за полгода вырос на 12%
Фото - © Стебловский Александр / Фотобанк Лори
Экспорт российского шоколада в январе–июне 2025 года увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 385 млн долларов, сообщает «Царьград».
Федеральный центр развития экспорта продукции АПК подвел итоги экспорта шоколадной продукции за первые шесть месяцев 2025 года. За этот период объем поставок достиг 97 тыс. тонн, что на 12% больше, чем годом ранее.
Казахстан сохранил статус крупнейшего импортера российского шоколада. За полгода в эту страну было поставлено продукции на сумму свыше 113 млн долларов, что на 21% больше, чем в январе–июне 2024 года. В тройку основных категорий российского экспорта в Казахстан также вошли сахар и мучные кондитерские изделия.
Беларусь заняла второе место по объему закупок, импортировав шоколад на 74 млн долларов. В пятерку ведущих покупателей также вошли Узбекистан, Азербайджан и Кыргызстан.
Руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин отметил, что Россия уже входит в топ‑15 мировых экспортеров шоколада.
«Бренды отечественных кондитеров пользуются устойчивым спросом в соседних странах и занимают важное место на полках. Одновременно российский шоколад набирает популярность и на рынках стран дальнего зарубежья», — сообщил Ильюшин.
По итогам 2024 года экспорт шоколадных изделий из России вырос на 8% и приблизился к 850 млн долларов. Эксперты прогнозируют, что при сохранении текущих темпов роста объем экспорта к 2030 году может превысить 1,6 млрд долларов.