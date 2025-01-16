Ушла эпоха: в США закрылась фирма, разоблачавшая мошенников

В Нью-Йорке на Уолл-стрит закрылась фирма Hindenburg Research, которая разоблачала крупные компании на предмет мошенничества и махинаций с ценными бумагами, сообщает РБК .

Многие бизнес-империи теряли миллиарды рыночной стоимости после того, как организация указывала на их черные финансовые схемы. Так, под удар попали производитель электрогрузовиков Nikola, компания Карла Айкана, фирма Джека Дорси Block (бывш. Square) и т. д.

Сама Hindenburg Research зарабатывала на «обвале» других бизнес-империй, открывая по их акциям короткие позиции. Основатель фирмы Нейт Андерсон отметил, что его детище «потрясло некоторые империи, которые нуждались в потрясениях».

Но сейчас компания решила закрыться. Конкретных причин такого решения Андерсон не стал называть, ответив, что с угрозами или личными проблемами это не связано. Он добавил, что его последние идеи уже проработаны, а информация о предполагаемых мошеннических схемах передана регуляторам.

Ранее были названы даты активизации телефонных мошенников. Это 8 марта, 23 февраля и 9 мая.