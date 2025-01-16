Названы даты активизации телефонных мошенников

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что случаи финансового мошенничества в России увеличатся в праздничные даты — 23 февраля, 8 марта и с 1 по 9 мая. В такое время аферисты активно применяют методы социальной инженерии и шантажа для обмана жертв, сообщает Газета.ru .

Эксперт отметил, что мошенники начинают распространять в Сети недостоверную информацию и фишинговые ссылки после объявления сведений о новых выплатах от государства. Щербаченко назвал ситуацию с таким мошенничеством сложной.

«В неполном 2024 году ЦБ инициировал блокировку 14,8 тыс. мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 48,6 тыс. телефонных номеров, использованных злоумышленниками, для последующей блокировки», — сказал экономист.

Он добавил, что самые популярные схемы аферистов остаются прежними. Злоумышленники звонят гражданам и утверждают, что их аккаунт на Госуслугах якобы взломан, либо отправляют сообщения от имени начальства или представляются операторами связи, заявляя о якобы завершении срока работы сим-карты. Когда мошенникам удается получить доступ к банковским приложениям жертв, то они оформляют на них кредиты и микрозаймы.

Для защиты от мошенников экономист посоветовал оформить самозапрет на кредитование через Госуслуги с 1 марта 2025 года.