Ушедший из РФ Henkel зарегистрировал бренд Schauma

По информации Роспатента, заявка на регистрацию указанного бренда была подана 23 мая текущего года. При этом Henkel ушел из России в 2023 году.

Сейчас немецкая компания регистрирует товарный знак по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 3. Такой класс позволяет делать и продавать под этим брендом отбеливатели для стирки, лосьоны для волос, кожи головы и тела, шампуни и кондиционеры, муссы и помады для волос, мыло и многое другое.

Ранее СМИ писали, что «дочка» Toyota возобновляет продажи автомобилей в России. «СП Бизнес Кар» уже выставила на продажу в столице внедорожники Toyota Land Cruiser Prado, кроссоверы Toyota Highlander, Toyota RAV4 пятого поколения и седаны Toyota Camry.