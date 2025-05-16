Урожденные в Вологде бизнесмены попали в десятку богатейших британцев

Вологодские бизнесмены, братья Игорь и Дмитрий Бухманы, вошли в список десяти самых богатых людей Великобритании по оценке редакции The Times. Они владеют компанией Playrix, создателем популярных мобильных игр, включая Gardenscapes, Homescapes и Fishdoms, пишет РБК .

Играми Playrix ежемесячно пользуются более 100 миллионов человек. За последний год состояние братьев удвоилось, достигнув отметки в 12,54 миллиарда фунтов стерлингов. В пересчете на американскую валюту по актуальному курсу на 16 мая 2025 года это примерно 16,7 миллиарда долларов.

Благодаря своему капиталу вологодские бизнесмены попали в десятку самых богатых жителей Великобритании. В 2025 году они также получили британское гражданство.

Около 10 лет назад Бухманы перенесли штаб-квартиру Playrix в Ирландию, а в 2022 году после начала специальной военной операции их компания прекратила деятельность в России. В тот же период братья обратились к изданию Forbes с просьбой больше не относить их к российским миллиардерам. Теперь на сайте журнала в разделе «Гражданство» указано, что братья являются гражданами Израиля.