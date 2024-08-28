Украинский кабмин: Киев прекращает выплаты по ряду кредитов и еврооблигаций

Украинский кабинет министров прекращает выплаты по еврооблигациям, кредитам и ВВП-варантам. Об этом сообщил Telegram-канал « Новини.Live » со ссылкой на постановление правительства Украины.

С 3 сентября Украина не будет выплачивать кредит компании Cargill Financial Services International. Задолженность перед ней у Киева составляет примерно 700 млн долларов.

С 3 ноября Киев не станет возвращать деньги по «зеленым» облигациям «Укрэнерго», которые выпустили под залог государства в 2021 году. Задолженность составляет около 830 млн долларов.

С 31 мая 2025 года Киев перестанет выплачивать деньги по ВВП-варантам страны. При этом Украина согласна вернуть часть денег тем инвесторам, которые согласились реструктурировать ее долги.

Ранее агентство Fitch объявило об ограниченном дефолте Украины. Это произошло после того, как Киев не выплатил купон по еврооблигациям 2026 года на 750 млн долларов.