Украинский госдолг достиг отметки в 165,1 млрд долларов

По итогам прошлого года государственный долг Республики Украина вырос до 7 трлн гривен или более 165 млрд долларов, сообщает ТАСС .

Согласно данным украинского издания Forbes, в 2023 году госдолг Украины составлял 5,5 трлн гривен или 129,7 млрд долларов, что составляет 84% ВВП.

В статье отметили, что в 2024 году отношение украинского госдолга к ВВП составило 92%. при этом 96% госдолга приходится на прямой долг страны, в то время как 4% — на долги, гарантированные Украиной.

Из материала следует, что рост госдолг связан с ослаблением курса гривны к ведущим мировым валютам, а также со значительными внешними и внутренними займами для поддержания бюджета Украины в условиях военного положения.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты выделят еще один пакет военной помощи Украине, его объем составит 500 млн долларов.