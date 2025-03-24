Украина угрожает последствиями, если беспошлинная торговля с ЕС остановится

Украина заявила о «разрушительных последствиях», которые возникнут, если беспошлинная торговля с ЕС прекратится, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на Financial Times.

5 июня истечет крайний срок действия льготного доступа украинских товаров на рынок Евросоюза. Некоторые европейские страны не хотят его продлевать. Они ссылаются на опасения по поводу «влияния на внутренний рынок».

Так, против продления льгот выступают Польша, Венгрия, Словакия, Болгария. Они опасаются, что расширение доступа на рынок для Украины навредит их фермам.

Министр финансов Украины Марченко заявила, что если льготы отменят, что это приведет к «разрушительным последствиям», потому что доля рынков ЕС в экспорте Украины значительна. По ее словам, сроки для переговоров о продлении льгот слишком сжаты.

Кроме того, нет продвижения в части переговоров о либерализации рынков с Украиной в рамках ее интеграции с ЕС. Однако FT считает, что Украина все же сможет добиться временного продления льгот.

Ранее в Великобритании предупредили об угрозе торговли украинским оружием. Лондон считает, что оно может заполонить рынки после завершения конфликта.