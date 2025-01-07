Украина получила 30 млн долларов военной помощи от Исландии

Украина получила от Исландии для оборонных нужд 30 миллионов долларов, об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, пишет РИА Новости .

Сибига сообщил о помощи со стороны Рейкьявика на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Исландии Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир.

«Объем помощи, которая была предоставлена (Исландией — ред.) украинской стороне именно для оборонных нужд, на сегодняшний день составляет 30 миллионов долларов», — заявил Сибига.

По словам главы МИД Украины, страны уже обсудили вопрос наращивания военной помощи для Киева, но разглашать какие-либо подробности этой договоренности не стал.

Ранее Украина заявила, что намерена мирным путем вернуть в страну от 20 до 25 млн человек, которые покинули ее территорию, начиная с февраля 2025 года. Киев уточнил, что никаких санкций в отношении населения применять не станут.