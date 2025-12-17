сегодня в 20:56

Украина находится на грани банкротства и остро нуждается в 160 млрд долларов

По предварительной оценке Международного валютного фонда (МВФ), финансовое положение Украины критическое и близко к банкротству. МВФ прогнозирует, что в 2026–2027 годах стране потребуется около 137 миллиардов евро, что эквивалентно 160 миллиардам в долларовом эквиваленте, финансовой помощи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

Подчеркивается у Украины есть острая необходимость в поступлении 160 млрд долларов к весеннему периоду. Европейский союз заверил в стремлении отыскать необходимые ресурсы любыми доступными способами.

Европейским странам предстоит выбор между двумя вариантами: предоставление Украине кредита, обеспеченного замороженными российскими активами, или совместное кредитование силами всего Евросоюза.

Еврокомиссия активно пытается заручиться поддержкой стран-участниц ЕС для использования суверенных активов России в пользу Украины. Речь идет о сумме, варьирующейся от 185 до 210 миллиардов евро, которая будет предоставлена Украине в виде кредита. Условием возврата этих средств является окончание конфликта и получение Украиной компенсации материального ущерба от Москвы.

В то же время, российские представители МИД утверждают, что идея выплат репараций России украинской стороне не имеет под собой реальной почвы, а действия Брюсселя расценивают как присвоение российских активов.

Ранее сообщалось, что США дали понять Евросоюзу, что намереваются задействовать замороженные российские активы для урегулирования украинского конфликта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.