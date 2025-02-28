Украина может рассчитывать на новый транш от МВФ в 400 млн долларов

Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что достиг предварительного соглашения на выделение Украине еще 400 млн долларов, сообщает ТАСС .

Предварительное соглашение о выделении финансовой помощи Украине было достигнуто с Международным валютным фондом 28 февраля. Согласно официальному документу, опубликованному МВФ, речь идет о сумме в 400 миллионов долларов США.

Получение средств станет возможным после рассмотрения вопроса Советом исполнительных директоров организации.

Окончательное решение будет принято с учетом потребностей платежного баланса украинской стороны, как отмечается в письменном заявлении фонда.

Ранее сообщалось, что запросы Украины гораздо выше, чем достигнуто в предварительном соглашении. Киев хотел бы получить 2,7 млрд долларов от МВФ.