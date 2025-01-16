Украина может получить от ЕБРР в 2025 году помощь в 1,5 млрд евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2025 году «в случае определенных новых правильных сделок» может выделить для Украины 1,5 млрд евро в качестве помощи, об этом сообщил директор ЕБРР по Украине и Молдавии Арвид Тюркнер, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

«Инфраструктура и энергетическая безопасность являются двумя главными приоритетными сферами, затем следуют частный сектор и сфера укрепления продовольственной безопасности», — уточнил директор ЕБРР.

Год назад ЕБРР предоставил Украине кредиты на сумму почти в 2,4 млрд евро. Большая часть выделенных средств была потрачена на поддержание критически важной инфраструктуры в стране.

В состав акционеров ЕБРР входят Евросоюз, Европейский инвестиционный банк и 72 государства-участника. За время существования организации ее капитализация существенно выросла: изначально объем разрешенного акционерного капитала составлял 10 миллиардов евро, затем в середине 90-х его подняли вдвое, а спустя 14 лет, в 2010 году, увеличили еще на 10 миллиардов, достигнув отметки в 30 миллиардов евро.