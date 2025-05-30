Украина ищет пути реструктуризации 2,6 млрд долларов долга

Министерство финансов Украины заявило об отказе выплачивать более 665 млн долларов по государственным деривативам, срок погашения которых наступает 2 июня 2025 года, сообщает РИА Новости .

В ведомстве сослались на действующий мораторий, введенный еще в августе 2024 года, который приостанавливает платежи до завершения реструктуризации этих финансовых инструментов. При этом власти подчеркивают, что отсрочка не означает дефолт по другим внешним обязательствам страны, поскольку условие о кросс-дефолте было исключено.

Несмотря на заморозку выплат, Киев ведет переговоры с держателями ВВП-варрантов, владеющими около 30% бумаг. Цель — реструктуризировать долг в 2,6 млрд долларов, однако пока соглашение не достигнуто. В Минфине отмечают, что рост ВВП в 2023 году остается хрупким после глубокого спада, и страна рассматривает все варианты для сохранения финансовой стабильности.

Ранее «Обозреватель» сообщал, что дискуссии с инвесторами продолжаются, но существенных подвижек пока нет.