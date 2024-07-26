«Государственные и частные компании… приостанавливают добычу угля. Блоки (энергетические — ред.) разрушены, а на экспорт наш уголь не идет», — заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

Парламентарий отметил, что союзники не покупают украинский уголь из-за соображений экологии.

Между тем склады переполнены этим видом топлива и шахты останавливаются, вызывая социальное напряжение, говорится в публикации со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее в Киеве вскрыли схему «энергомора» жителей украинской столицы.