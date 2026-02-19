УФАС Подмосковья признало рекламу «Опалубка-Домстрой» незаконной

Московское областное УФАС России признало ООО «Опалубка-Домстрой» нарушившим закон о рекламе за размещение рекламы на прицепе. Материалы переданы для привлечения компании к ответственности, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства .

Поводом для проверки стали материалы местной администрации о размещении рекламы опалубки на прицепе с нарушением требований законодательства.

Антимонопольное ведомство возбудило дело по признакам нарушения части 2 статьи 20 закона о рекламе. Речь идет об использовании транспортного средства преимущественно в качестве передвижной рекламной конструкции.

Комиссия Московского областного УФАС признала рекламу ненадлежащей и выдала компании обязательное для исполнения предписание. Материалы направлены уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о привлечении общества к административной ответственности по статье 14.38 КоАП РФ.

