УФАС по Подмосковью признало уральский банк нарушившим закон о рекламе

Московское областное УФАС России признало ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» нарушившим закон о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о направлении на его мобильный телефон СМС-сообщения с рекламой финансовой услуги банка с признаками нарушения закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением было возбуждено дело по признакам нарушения банком части 7 статьи 5, части 1 статьи 18, пункта 2 части 2 статьи 28 закона о рекламе, выразившегося в распространении рекламы финансовой услуги по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента, в отсутствии в рекламе всех условий, влияющих на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугой лица, или на сумму расходов.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ПАО КБ «УБРиР» к административной ответственности.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.