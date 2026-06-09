Удар по россиянам: экономист оценил спорную инициативу Минтруда о маткапитале

Ограничение использования материнского капитала только жилищными целями может ударить по семьям, которые рассчитывают на ежемесячные выплаты для покрытия текущих расходов, сообщил РИАМО профессор кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Ранее Минтруд предложил запретить использование материнского капитала на ежемесячные выплаты для детей с их рождения, а также на формирование накопительной пенсии. По мнению ведомства, маткапитал должен идти в первую очередь на покупку жилья.

«Ежемесячные выплаты из материнского капитала были механизмом финансовой поддержки для семей, где единственный родитель или оба родителя имеют небольшой доход. Их отмена может привести к снижению уровня жизни таких семей. Возможно, правительство предусматривает какие-то компенсирующие меры или другие программы поддержки для таких семей, но само по себе ограничение использования маткапитала без дополнительных мер может создать именно такую ситуацию», — предупредил Толкачев.

Он добавил, что если условия использования материнского капитала становятся слишком обременительными, сложными или не отвечают реальным потребностям семей, они могут начать восприниматься как формальность, а не как действенный инструмент поддержки.

«Если ограничения накладываются на важные для семьи направления расходования, например, текущие нужды, то семья может просто не найти применения капиталу в рамках новых правил. Также когда молодые семьи видят, что поддержка существует, но воспользоваться ею трудно или невыгодно, это может привести к снижению доверия к государственным программам», — отметил экономист.

В результате, вместо того чтобы стимулировать рождаемость и поддерживать семьи, такая политика может вызвать разочарование и ощущение того, что декларируемая помощь не достигает цели, резюмировал Толкачев.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.