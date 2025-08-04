Учредитель «Красного и белого» назвал ложью информации об уходе из Вологодчины

Учредитель сети магазинов «Красное и белое» Сергей Студенников в разговоре с РБК опроверг данные о том, что фирма уходит из Вологодской области. До этого такой информацией поделился губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале .

«Ложь», — сказал Студенников.

В пресс-службе «Красного и белого» тоже не подтвердили такую информацию.

Ранее Филимонов заявил, что сеть магазинов с 1 августа перестала работать в Вологодской области. Лицензию прекратили раньше срока после заявления владельца — ООО «Альфа-М».

Филимонов сказал, что уход «Красного и белого» — логичный шаг после принятия в регионе закона об ограничении продажи алкоголя. Губернатор региона добавил, что жителям Вологодской области, которые вследствие этого лишатся работы, помогут в ее поиске.

Также Филимонов подчеркнул, что в 2025 году в регионе перестали работать или продавать алкоголь после принятия ограничений примерно 346 алкомаркетах.