Участники топливного рынка обсуждают полный запрет на экспорт бензина из РФ

На топливном рынке обсуждают полный запрет на экспорт бензина из России, сообщает РИА Новости .

По словам двух источников, знакомых с результатами заседания биржевого комитета ФАС, речь идет о запрете экспорта до конца октября текущего года как для нефтяников, так и для непроизводителей.

«Вводя запрет на вывоз, власти рассчитывают пресечь серый экспорт топлива и насытить внутренний рынок», — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство может продлить запрет на экспорт топлива для непроизводителей на сентябрь — октябрь.

Между тем цены на бензин продолжают расти. Так, например, стоимость топлива увеличилась на 0,11% в период с 10 по 16 июня по сравнению с предыдущей неделей. С 17 по 23 июня цены выросли на 0,22%.