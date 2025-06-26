Участники топливного рынка обсуждают полный запрет на экспорт бензина из РФ

Экономика

На топливном рынке обсуждают полный запрет на экспорт бензина из России, сообщает РИА Новости.

По словам двух источников, знакомых с результатами заседания биржевого комитета ФАС, речь идет о запрете экспорта до конца октября текущего года как для нефтяников, так и для непроизводителей.

«Вводя запрет на вывоз, власти рассчитывают пресечь серый экспорт топлива и насытить внутренний рынок», — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство может продлить запрет на экспорт топлива для непроизводителей на сентябрь — октябрь.

Между тем цены на бензин продолжают расти. Так, например, стоимость топлива увеличилась на 0,11% в период с 10 по 16 июня по сравнению с предыдущей неделей. С 17 по 23 июня цены выросли на 0,22%.