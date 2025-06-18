Цены на бензин выросли в России с 10 по 16 июня

По данным Росстата, бензин подорожал в России на 0,11% в период с 10 по 16 июня. Неделей ранее, с 3 по 9 июня, цены выросли всего на 0,07%, сообщает «Интерфакс» .

С 27 мая по 2 июня стоимость бензина также росла. Повышение составляло 0,11%.

Всего по состоянию на 16 июня бензин подорожал на 2,82% по сравнению с началом года. При этом общая инфляция была 3,64%.

Литр бензина по состоянию на 16 июня в среднем стоил в РФ 60,00 руб. Топливо марки АИ-92 стоило 56,78 руб., АИ-95 — 62,04 руб., АИ-98 — 84,28 руб.

Между тем дизельное топливо подешевело на 0,01%. Это произошло после того, как цены на него выросли на 0,07% с 3 по 9 июня и на 0,05% — с 27 мая по 2 июня. Подорожание с начала года составило 1,76%. В среднем литр дизтоплива по стране стоил 71,43 руб. по состоянию на 16 июня.

Ранее стало известно, что Подмосковье заняло 11 место в рейтинге регионов РФ по доступности бензина. При этом цена не топливо выросла.