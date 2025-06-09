Подмосковье заняло 11 место в рейтинге регионов РФ по доступности бензина

Московская область расположилась на 11 месте рейтинга российских регионов по доступности бензина. Жители Подмосковья могут купить 1566 литров топлива марки АИ-92 в месяц на чистую среднюю заработную плату, следует из данных РИА Новости .

При этом цена на бензин выросла. В апреле топливо АИ-92 стоило 56,45 руб. за литр. Подорожание составило 2,8% по сравнению с декабрем 2024 года.

На первом месте рейтинга оказался Ямало-Ненецкий автономный округ с 2653 литрами бензина марки АИ-92, которые жители могут купить на чистую среднюю заработную плату в месяц. Топливо в регионе в апреле подешевело на 4,7% по сравнению с декабрем 2024 года.

На последней же строчке оказалась Республика Ингушетия с 640 литрами бензина. В целом по России в апреле бензин марки АИ-92 стоил 56,48 рубля за литр, это на 2,4% дороже, чем в декабре 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.