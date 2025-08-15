Убыточный майнер заработал после отказа от Bitcoin и перехода на Ethereum Экономика сегодня в 18:47 Фото - © Фотобанк Лори

Компания Bit Digital (тикер BTBT) после перехода от Bitcoin к Ethereum в первый раз за долгое время получила чистую прибыль — 14,9 млн долларов по итогам втором квартала 2025 года. В прошлом году размер ее убытков составил 12 млн долларов, сообщает РБК.

Компания перестала майнить Bitcoin. Она начала создавать Ethereum-резерв и зарабатывать на стейкинге. За квартал выручка Bit Digital уменьшилась на 11,7% в годовом выражении. Она составила 25,7 млн долларов. Падение, в основном, произошло из-за уменьшения доходов от майнинга. Фирма сфокусировалась на накоплении и стейкинге Ethereum.