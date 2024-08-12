Lenta: у Германии почти не будет экономического роста в 2024 и 2025 годах

У ФРГ не будет экономического роста в 2024 году, сообщает Lenta со ссылкой на статью Bloomberg.

Самая крупная экономика ЕС начала замедляться уже к лету. В этом виноваты проблемы государства в области промышленности.

До этого специалисты прогнозировали, что ВВП ФРГ в 2024-м увеличится на 0,2%. Но к концу года показатель едва ли дойдет до 0,1%. Аналогичный результат у экономики Германии будет, скорее всего, и в 2025 году.

Ранее немецкий политик Вагенкнехт призвала прекратить финансирование Украины. Освободившиеся деньги лучше направить на развитие гражданской инфраструктуры внутри страны.