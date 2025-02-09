Тысячи северокорейцев приехали работать в Россию в 2024 году

Южнокорейская Национальная разведывательная служба (NIS) сообщила о масштабной трудовой миграции из КНДР в Российскую Федерацию в 2024 году. В течение минувшего года в РФ работать приехали тысячи северокорейцев, пишет РБК со ссылкой на Yonhap.

Северокорейцы все равно приезжают в Россию работать, несмотря на действующие санкции ООН, которые были введены после проведения Пхеньяном оружейных испытаний. Они запрещают трудоустройство граждан КНДР за рубежом с декабря 2019 года.

Если в 2022 году северокорейских рабочих в России было всего 223, а в 2023 году — 1117 человек, то в прошлом году эта цифра достигла отметки в 13 221 человека. Среди прибывших в 2024 году большинство (3098 человек) заявили деловые цели визита, 1648 человек зарегистрированы как обслуживающий персонал, 287 указали частные цели, 234 использовали транзитный проезд, а 53 человека прибыли как туристы.

Трудовая миграция между Россией и КНДР началась еще в послевоенном 1946 году, когда первые северокорейские рабочие прибыли на Сахалин. С тех пор география их трудоустройства значительно расширилась — теперь они работают в разных регионах РФ.

Однако в 2018 году ситуация изменилась. После запуска Пхеньяном ракеты Совбез ООН ужесточил санкции, что вынудило Россию начать депортацию северокорейских трудовых мигрантов. До этого момента, как отмечал российский посол в КНДР Александр Мацегора, страна ежегодно принимала 12-15 тыс. рабочих из Северной Кореи. Они были заняты преимущественно в строительстве, а также трудились на рыбоперерабатывающих предприятиях Дальнего Востока и в аграрном секторе.

После окончания действия трудовых договоров северокорейские рабочие, находящиеся в стране, вернутся домой — такие разъяснения поступили от представителей министерства внутренних дел и внешнеполитического ведомства.