Творчество и системность: сотрудникам ответили, как стать востребованными

Эксперт-аудитор по HR и рынку труда Яна Алферова рассказала, как современному специалисту стать как можно более востребованным, сообщает «ФедералПресс» .

«По сути, под компетенцией понимают формально описанные требования к личностным и профессиональным качествам сотрудников компании (или к какой-то группе сотрудников), и чем выше позиция сотрудника, тем больше мягких (софтовых) компетенций нанизывается на базовую позицию», — сказала специалист.

Алферова отметила, что для успехов на работе человек должен проявлять творческий и системный подход, экологическое мышление, уметь управлять проектами и работать с людьми.

Среди других важных навыков — общая стрессоустойчивость, работа в условиях неопределенности, мультиязычность и мультикультурность (владение иностранными языками, интернетом), навыки межотраслевой коммуникации (понимание процессов в смежных сферах). Также высококлассному сотруднику нужно быть клиентоориентированным, иметь навыки бережливого производства (стремление к устранению всех видов потерь) и уметь презентовать себя в онлайн-формате, заключила Алферова.